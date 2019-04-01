Москва, 1 апреля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Оператор фискальных данный «Первый ОФД» сообщил, что в России из-за перенастройки ПО кассовых аппаратов персональные данные граждан передаются третьим лицам. Об этом 1 апреля написали «Известия».

Оплата банковской картой

Эксперты сообщили журналистам, что сегодня на российском рынке имеет место практика, когда из-за изменения ПО кассовые аппараты могут пересылать данные покупателей третьим лицам, происходить это может даже без ведома владельцев устройств. Отмечается, что всё это не соответствует федеральному закону № 54 ФЗ, который регулирует применение контрольно-кассовой техники (ККТ).

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Напомним, согласно этому закону, с 1 февраля 2017 года ККТ должна отправлять электронные версии чеков операторам фискальных данных. Последние хранят эти чеки и при необходимости передают их данные Федеральной налоговой службе.