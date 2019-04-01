Киев, 1 апреля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Во второй тур президентских выборов на Украине выходят кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко. Таков результат обработки 42,73% протоколов, сообщил 1 апреля официальный сайт Центризбиркома Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Лидерство сохраняет Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,23% избирателей. Пётр Порошенко уступает почти 14% — его поддержали 16,63%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с 13,11% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что не оставит Зеленскому шансов на победу во втором туре президентских выборов.

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