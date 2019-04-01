Париж, 1 апреля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Представители французских банков призвали к прекращению насилия во время акций протеста «желтых жилетов», которое уже было нацелено на «несколько сотен агентств» по всей стране, сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Беспорядки на улицах Франции

«Всем пора осудить эти действия. Необходимо срочно положить конец этому неоправданному насилию. Мы требуем, чтобы наши коллеги могли безопасно и мирно использовать свою профессию на благо своих клиентов», — заявили шесть членов исполнительного комитета французской банковской федерации, которая представляет все банки во Франции. Эти шесть членов являются руководителями крупнейших французских банковских учреждений (BPCE, BNP Paribas, Crédit Mutuel, Banque Postale, Crédit Agricole, Société Générale).

Издание отмечает, что в течение чуть более четырех месяцев сотни местных банков, расположенных в центре французских городов, подвергались «нападениям и ограблениям». В общей сложности более 760 банков были повреждены с начала движения «желтых жилетов».

Во Франции около 37 тыс. банковских отделений расположены на всей территории страны, а в компаниях этого сектора занято более 360 тыс. человек.

Напомним, 16 марта 2019 года в результате пожара в отделении банка Tarneaud, дочерней компании Crédit du Nord и Societe Generale, расположенном недалеко от Елисейских Полей в Париже, было ранено 11 человек.