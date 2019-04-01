Москва, 1 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 марта завершились в небольшом минусе. Цена 17 дней находится в боковом тренде в диапазоне $2,5. Покупатели не торопятся выходить из длинных позиций и ожидают прорыва уровня зоны сопротивления 68,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Последний отчет по числу активных буровых в США от Baker Hughes показал, что их количество продолжает снижаться. Число буровых на нефть снизилось на восемь единиц, до 816 штук.

Сегодня, 1 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,75%. В выходные Китай опубликовал статистку по деловой активности за март. Данные оказались лучше ожиданий. Индекс активности в непроизводственной сфере за март составил 54,8 (прогноз 54,1), индекс производственной активности — 50,5 (прогноз 49,5).

Ранее нефть дешевела из-за опасений снижения темпов роста мировой экономики. Китайская статистика снизила эти ожидания. В ближайшие три дня стоит ожидать движения цены к уровню $70 за баррель.

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