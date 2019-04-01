Москва, 1 апреля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. По итогам дня 29 марта рублевые пары закрылись ростом. Перед выходными рубль подешевел по всему рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 1,07%, до 65,63 руб., евро/рубль — на 1,10%, фунт/доллар — на 0,78%, до 85,41 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль ослабел на фоне бегства из рисковых активов и подготовки нового пакета антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». Bloomberg сообщил, что пакет включает в себя меры в отношении российского банковского сектора.

Не раз можно было наблюдать, как рубль ослаблялся на новостях о новых санкциях, а затем быстро отыгрывал понесенные потери. За счет пятничного роста техническая картина изменилась, но не настолько, чтобы говорить о начале новой фазы ослабления рубля. По моим расчётам, фазы роста для доллара ожидаются 6 мая (слабая) и 27 июня (сильная).

Для того чтобы хорошо расти, покупателям нужно взять разбег. Уровень 65 является первым местом, с которого может возобновиться укрепление доллара. Если учитывать циклы, то до 6 мая цена может повторно опуститься до 63,63 руб.

Вряд ли кто захочет закрывать короткие позиции на текущем уровне 65,63 и переворачиваться вверх. Контрольная точка находится на 64,50. Около неё нужно смотреть, что будут делать крупные игроки. Сейчас они могут использовать пятничный рост для открытия новых коротких позиций по доллару.

Сегодня, 1 апреля, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,75%, до 68,08. По нефти потенциал к росту сохраняется. Торги на Мосбирже откроются снижением по рублевым парам. Стоит следить за уровнем 65 руб. Если он не устоит, про ослабление рубля забуду до 6 мая.

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