Якутск, 1 апреля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Экс-руководство Якутска в лице команды главы республики Айсена Николаева вручило городскому застройщику «ЯкутскСтройСити» дубинку в виде компромата на действующего мэра Сардану Авксентьеву, но воспользоваться ею не удалось — так видит ситуацию с шантажом главы города со стороны известной журналистки Виктории Габышевой политический обозреватель газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он шокирован этим инцидентом и выдвигает свою версию произошедшего. Политолог подчеркнул, что «спорный участок в самом центре города», по которому идёт судебное разбирательство в суде, — это участок по ул. Петра Алексеева, где пытается возвести многоэтажку застройщик ООО «ЯкутскСтройСити», принадлежащий Гамлету Петросяну.

Виталий Обедин также обратил внимание, что предыдущая должность Сарданы Авксентьевой — директор производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис», который входит в структуру АО «Аэропорт Якутск» («логично предположить, что некие «информированные компаньоны» копают компромат именно там»). Новый директор «Аэроторгсервиса» Надежда Доброхотова в бытность мэром Айсена Николаева возглавляла службу информации, рекламы и контроля. Новый директор «АО «Аэропорт Якутск» — Сергей Игнатенко, который тогда же занимал пост заместителя мэра и курировал строительство.

«Именно он выдавал разрешение на строительство Петросяну и Ко, и он же потом — по требованию Айсена Николаева — приостанавливал действие этого разрешения, — отметил также политолог. — Предположим, что г-н Игнатенко после ухода с поста мэра Якутска Айсена Николаева и поражения на выборах его преемника Александра Саввинова не может оставаться на посту зама, курирующего строительство. Соответственно, он не может исполнить неких обязательств или обещаний, которые мог давать застройщику ООО «ЯкутСтройСити» (Петросяну). Айсен Николаев назначает его в аэропорт. И помогает бывшему соратнику, и вполне четкий посыл мэрии — осторожнее будьте с новым хозяйством, а то ведь есть кому покопаться в старом (во время выборов Авксентьеву старались увязать с «делом Местникова», её бывшего босса, сейчас находящегося под следствием). Игнатенко и Доброхотова за восемь месяцев рытья что-то на Авксентьеву да находят. Недостаточно весомое, чтобы было возбуждено уголовное дело, но достаточно неприятное, чтобы смаковать в СМИ и сбить немного краски с образа «чудо-мэра». Не имея возможности выполнить обязательства перед Петросяном, информацию передают ему: вот тебе дубинка, попробуй выбить что сможешь. Извини, больше помочь нечем».

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Далее, по версии Виталия Обедина, события развивались так: Гамлет Петросян привлёк известного журналиста, предложив ей продать полученную им «бомбу» мэру, но Сардана Авксентьева не поддаётся шантажу.

«Лучше отбиваться за дела «Аэроторгсервиса», какими бы они ни были (а может, просто знает и уверена, что ничего серьёзного на неё накопать не могли), чем садиться на крючок целой ОПГ. Начнут доить — не остановятся», — пытается объяснить ход мыслей Сарданы Авксентьевой Виталий Обедин.

Говоря о главной роли в этом деле журналистки Виктории Габышевой, он подчёркивает, что у него этот факт не укладывается в голове. «Я только приходил в журналистику, когда Габышева выступала матронессой якутских медиа. Всю жизнь она потратила на создание образа борца за правое дело. Как?!» — недоумевает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту информационного шантажа, которому, по её словам, подверглась. Известный журналист Якутии требовала у мэра отозвать иск горадминистрации к одному из работающих в Якутске застройщиков, в случае успешного исхода она получила бы за свои услуги 7 млн рублей. Сама журналист заявила, что своими действиями просто боролась за возможность для многодетной семьи жить в доме площадью 456 квадратных метров.