Якутск, 1 апреля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Якутии выясняет обстоятельства жестокого обращения со студентом Алданского политехникума. С этой целью ведомством создана специальная комиссия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе. Причиной скандала стало недовольство студента уровнем знаний преподавателя и желание мужа педагога разобраться со студентом силовыми методами.

Насилие

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«Парень у нас очень эрудированный, занял второе место на республиканском литературном конкурсе «Живая классика». А молодой преподаватель, я так понимаю, не очень компетентна в своём предмете. Павел задавал ей много вопросов, она не могла на них ответить. И однажды он ей сказал: «Чему вы меня научите, если сами ничего не знаете». После этого начались гонения на моего ребёнка, она стала его унижать», — цитирует ИА ТайгаПост мать избитого студента.

По её словам, муж преподавателя звонил молодому человеку с угрозами, а сама она стала выгонять его с занятий. Нападение на студента произошло прямо напротив техникума, в котором он учился, преподаватель наблюдала за избиением студента из машины.

Напавший на парня муж преподавателя рассказал, что на протяжении трёх месяцев студент доводил его жену во время занятий: «Я ему сказал: «Ты больше так не делай, а то буду по-другому с тобой разговаривать». Он ответил, что всё понял. Дня три было всё тихо, потом всё заново началось». Мужчина также сообщил, что избивать молодого человека в его планы не входило, но он не сдержался. Молодой человек был госпитализирован с различными травмами.

Другие преподаватели техникума характеризуют избитого студента как беспроблемного и имеющего хорошую базу знаний. В министерстве образования и науки республики по факту жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего студента проводится проверка, инцидент расследует специально созданная рабочая комиссия.

«По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе меры организационного и дисциплинарного характера. Результаты по итогам служебной проверки будут направлены в соответствующие инстанции в установленные законодательством сроки», — сообщили в министерстве образования региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане проводится проверка по факту избиения учителем ученика. Произошедший в марте инцидент был снят на видео, педагог с силой и громко хлестал учащегося предметом, похожим на палку или линейку, ребёнок плакал.

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