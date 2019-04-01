Тайюань , Китай, 1 апреля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Лесной пожар, который бушевал в провинции Шаньси на севере Китая более двух дней был взят под контроль к 16:00 по местному времени 31 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

В то время, как большая часть пламени, полыхающего на западной части очага было потушено, на северной стороне его удалось эффективно сдержать. При этом спорадические возгорания возникают в южной и восточной частях очага.

Почти 7 тыс. человек были направлены на борьбу огнем, который разгорелся в уезде Циньюань около 13:10 по местному времени 29 марта. Жертв и пострадавших удалось избежать.

В общей сложности 13 вертолетов и транспортных самолётов было мобилизовано н борьбу с огнем. Около 8 тыс. человек находились режиме повышенной готовности. К утру поместному времени 31 марта более 9 тыс. человек были эвакуированы. Среди них более 2,3 тыс. человек были расселены по 14 временным убежищам в Циньюане.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, площадь пожара в провинции Шаньси, который был успешно локализован, достигала 360 гектар.