Киев, 1 апреля, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Несомненным лидером голосования остается кандидат в президенты Украины, артист Владимир Зеленский. Его результат — 30,18% голосов по итогам обработки 30,52% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных украинского Центризбиркома.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

В общей сложности учтены голоса более 4,8 млн избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,65% голосов, заметно уступая лидеру. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у нее 13,22% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко пообещал не оставить Зеленскому шансов во втором туре выборов. Такое обещание может говорить о заготовленных схемах подлога, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

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