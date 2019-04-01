Тула, 1 апреля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Выдающийся конструктор, разработчик систем залпового огня Николай Макаровец скончался в Туле в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Память

Соболезнования в связи с кончиной тульского оружейника выразил губернатор области Алексей Дюмин. Он отметил, что свои знания, мастерство и трудолюбие Макаровец направлял на развитие и укрепление обороны России.

Николай Макаровец родился в украинском городе Кролевце 21 марта 1939 года. В 1962 году он окончил Тульский механический институт и начал работать в научно-производственном объединении «Алтай» в Бийске. Талантливый конструктор, Макаровец трудился в области ракетной техники.

В 1985 году Макаровца назначили гендиректором научно-производственного объединения «Сплав». На предприятии успешно создавали и выпускали, в числе прочего, реактивные системы залпового огня, например, «Смерч», «Торнадо-Г» и «Ураган-1М».

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