Благовещенск, 1 апреля, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Областной закон «О льготных тарифах в области обращения с ТКО», вступивший в силу с 1 апреля, позволит более половине жителям Приамурья оплачивать услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов по льготному тарифу, об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина 9389894 Мусоровозы

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«450 тысяч амурчан будут оплачивать услугу «обращение с ТКО» по льготному тарифу. Снижение составит 30 процентов», — написал на своей странице в Instagram Василий Орлов.

Население Приамурья составляет 793 тыс. человек, таким образом, в льготную категорию попадают 56% населения Амурской области.

«С начала года была проведена огромная работа, мы «мусорный» вопрос всесторонне изучили с населением, регоператорами, управляющими компаниями», — рассказал губернатор Приамурья.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска и предпринимательское сообщество возмущены тем, что в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО тарифы на вывоз мусора выросли в 2,5 — 3 раза. Люди считают, что взимаемые с них деньги утекают в эстонскую компанию, которая наоборот, должна была инвестировать свои деньги в строительство полигона под Якутском.