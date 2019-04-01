Казань, 1 апреля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Стали известны причины отклонения притязаний обанкроченного «Татфондбанка», чей конкурсный управляющий пытался войти в число кредиторов бывшего главы правления Роберта Мусина с суммой ущерба по уголовным делам в размере 21,5 млрд рублей. Арбитражный суд Татарии обнародовал полное определение по этому эпизоду в деле о банкротстве экс-банкира, отметив, что «требование кредитора не подтверждено вступившим в законную силу приговором компетентного суда в отношении должника», а других доказательств «в обоснование заявленного требования не осталось», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, проблемы ТФБ, где свыше 40% доли имела республика, стали очевидны уже в ноябре 2016 года, а в середине декабря регулятор ввёл временную администрацию, но восстановить положение некогда крупнейшего банка не удалось. В марте-апреле 2017 года он сначала был лишён лицензии, а потом обанкрочен — было введено конкурсное производство и одновременно начато расследование уголовных дел, фигурантом которых и стал бывший глава правления, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. В отношении него расследуется несколько уголовных дел на свыше 20 эпизодов, а по инициативе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (конкурсного управляющего ТФБ) бывший банкир с июля 2018 года является банкротом, в отношении него действует процедура реализации имущества и продолжается формирование реестра кредиторов.

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Основным кредитором бывшего банкира является ТФБ, который сам задолжал своим кредиторам свыше 167 млрд рублей. Одномоментно сумма долга Роберта Мусина перед ТФБ могла вырасти в сотни раз — ещё на свыше 21,507 млрд рублей. Именно эту сумму как гражданский истец запросил банк, требуя включить её в реестр кредиторов экс-банкира. При этом предварительное следствие по уголовному делу, несколько эпизодов которого и привели к ущербу на свыше 21,5 млрд рублей, не закончено и продлено до 16 мая 2019 года.

Гражданским истцом ТФБ был признан 18 января 2018 года постановлением руководителя следственной группы — следователем по особо важным делам четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по РТ в рамках уголовного дела №11 707 920 001 000 124 в отношении Роберта Мусина «по факту хищения денежных средств ПАО «Татфондбанк» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и злоупотребления полномочиями, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ».

"При этом общий размер имущественного вреда, подлежащего возмещению по указанным фактам, составляет 21 507 357 985 руб. 78 коп., из них: 2 713 555 226,88 руб. — имущественный вред, причиненный хищением имущества ПАО «Татфондбанк» и злоупотреблением полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные ПАО «Татфондбанк» облигации; 18 660 102 758,91 руб. — имущественный вред, причиненный хищением денежных средств банка путем выдачи кредитов организациям, входящих в ГК «DOMO»; 133 700 000 руб. — имущественный вред, причиненный хищением денежных средств путем получения их в кредит ООО «Аида и Д», — отмечается в материалах суда. — Однако приговором суда в рамках уголовного дела в отношении должника по факту хищения денежных средств ПАО «Татфондбанк» будет установлено причинение имущественного вреда и определен его размер».

Подачу заявления до приговора суда кредитор обосновал «минимизацией рисков в отказе во включении в реестр требований кредиторов должника в связи с закрытием реестра на момент вынесения приговора суда в рамках уголовного дела».

Рассмотрев материалы дела и доводы лиц, суд напомнил, что «требование кредитора основано на гражданском иске в уголовном деле, расследуемом на стадии предварительного следствия», но сам приговор может быть как обвинительным, так и оправдательным.

«Таким образом, требование, заявленное в форме гражданского иска в уголовном деле, разрешается только судом, к подсудности и подведомственности которого относится судебное следствие, по факту и по размеру. Поскольку в отношении должника приговор с разрешением гражданского иска не вынесен, требование о возмещении ущерба не может быть рассмотрено в арбитражном суде», — отмечается в определении суда и уточняется, «требование кредитора не подтверждено вступившим в законную силу приговором компетентного суда в отношении должника», а других доказательств «в обоснование заявленного требования не осталось».

Вердикт суда ещё может быть обжалован.