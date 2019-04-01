Киев, 1 апреля, 2019, 04:12 — ИА Регнум. По данным ЦИК Украины, после обработки 20,94% протоколов (голоса 3 миллионов граждан) Петр Порошенко оторвался от Юлии Тимошенко более чем на 100 тысяч голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко занимает второе место, набирая 16,83% (513 тысяч голосов), Тимошенко — третье с 13,33% (406 тысяч).

На четвертом месте — Юрий Бойко (11,32%). Лидером остается Владимир Зеленский (29,97%).

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.