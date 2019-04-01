США усилили разведку у границ РФ, Украина рвёт с РФ отношения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В России прокомментировали слова Порошенко о разрыве Договора дружбы;
- Названо мощнейшее вооружение НАТО против России;
- Американский БПЛА-шпион замечен у берегов Крыма;
- На выборах главы Словакии победила адвокат Зузана Чапутова;
- Конституционный суд возложит ответственность за пенсии на правительство.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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