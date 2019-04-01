Киев, 1 апреля, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Петр Порошенко опережает Юлию Тимошенко и выходит во второй тур президентских выборов на Украине преимущественно за счет голосов избирателей западной части страны — об этом свидетельствуют промежуточные данные ЦИК Украины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Так, во Львовской области, где обработано 18% протоколов, данные территориальных комиссий показывают, что Порошенко занимает первое место в регионе, набирая от 26 до 45%. Средний показатель — 38%. На втором месте в большинстве случаев располагается Анатолий Гриценко.

Также Порошенко побеждает в Тернопольской и Ивано-Франковской областях, но с более скромными показателями — 22% и 24% соответственно. Там его основным соперником являлась Юлия Тимошенко.

Показатели Тимошенко меняются в межрегиональном подсчете меньше, чем у конкурентов. Но ни в одной области Тимошенко не сумела занять первого места. В свою очередь, Юрий Бойко, занимающий общее четвертое место, почти все свои голоса получил в юго-восточной части страны.

В большинстве регионов центральной, восточной и южной частей страны победу одерживает Владимир Зеленский.

По промежуточным данным, в Днепропетровской области Зеленский набирает 45% голосов, основной конкурент, с огромным отставанием — Юрий Бойко. В Харьковской области Зеленский набирает почти 36%, основной конкурент в этом регионе — также Бойко. В Одесской области Зеленский получает 43%, на втором месте — Бойко.

В Киеве лидирует Владимир Зеленский с 27%, но оставание Порошенко менее значительное, чем в других регионах.

В контролируемых Украиной частях Луганской и Донецкой областей победу одерживает Бойко, набирая 33 и 37% соответственно. Основной конкурент — Владимир Зеленский.

По официальным данным ЦИК Украины, к настоящему времени обработано 18,31% всех протоколов. Зеленский набирает 30,07%голосов, Порошенко — 16,70%, Юлия Тимошенко — 13,38%, что почти в точности соответствует данным экзит-поллов.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзитполов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.