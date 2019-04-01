Москва, 1 апреля, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Иностранцы чаще всего отправляются в один из пяти российских городов — Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург или Краснодар. Такие данные приводит сервис Aviasales по итогам анализа бронирования авиабилетов.

Elgato forever Краснодар

В первом квартале 2019 года перелеты в Россию стали у интуристов в три раза востребованнее, чем в том же периоде прошлого года. В среднем билеты обошлись путешественникам дороже на треть — в 13 574 рубля.

Перелет в Новосибирск подорожал в среднем на 75% — до 13,3 тыс. рублей. Долететь до Краснодара в среднем стоит 10,5 тыс. рублей (+63%), до Москвы — 15 тыс. рублей (+55%), до Санкт-Петербурга — 10,5 тыс. рублей (+7%).

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Средний чек на авиабилеты в Екатеринбург и Самару сократился на 11%. Такой перелет обойдется в среднем в 8 тыс. рублей и 10,9 тыс. рублей соответственно.

Чаще всего в Россию летают жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана. Однако бронируют билеты и жители экзотических стран — Бразилии, Бангладеш, Кубы и Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бразилия была названа страной, отдых в которой больше всего пугает иностранцев. К такому выводу эксперты пришли, изучив статистику и предупреждения об опасных инцидентах в разных странах мира.

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