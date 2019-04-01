Киев, 1 апреля, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30% голосов по итогам обработки 14,72% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные приводит 1 апреля украинский Центризбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В общей сложности уже учтены голоса 1 982 654 избирателей. За Зеленского проголосовали почти 595 тыс. из них. Действующий глава Украины Петр Порошенко набирает 16,73% голосов, у Юлии Тимошенко — 13,46% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко выразил уверенность, что все уже начатые им «фундаментальные изменения» будут завершены в течение пяти лет. Вместе с тем он отметил, что победа пока «не в кармане». Для победы нужна «тотальная мобилизация всех украинских патриотов», заявил политик.