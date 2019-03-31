Каракас, 1 апреля, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Участники протеста в столице Венесуэлы Каракасе получили огнестрельные ранения. Оружие применили члены «колективос» — проправительственных группировок, сообщает газета El Nacional.

andresAzp Волнения в Венесуэле

Стрельба произошла 31 марта в районе Либертадор. Двое мужчин, одетых в гражданское, были вооружены винтовкой и пистолетом.

При стрельбе пострадали два человека, их доставили в медучреждение. Отмечается, что в столице и других городах страны состоялись акции протеста, вызванные перебоями с электроснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Венесуэлу накрыл очередной блэкаут. Электроэнергии не было в большинстве штатов, а также в ряде районов столицы. Власти заявляют, что перебои с электроснабжением — следствие кибератак, направляемых из США.

Читайте также: В Венесуэле снова масштабные перебои с электроснабжением

А также: Лавров объяснил, что делают военные РФ в Венесуэле