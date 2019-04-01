На Сербию из-за Крыма «давит» Косово, на Украину — выборы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- На Украине прошли выборы президента;
- Гибралтар давит на Лондон, чтобы его не считали «колонией»;
- Болгария отказалась размещать на своей территории базу НАТО;
- Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с Путиным;
- Сербский президент объяснил непризнание Крыма.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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