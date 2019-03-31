Киев, 1 апреля, 2019, 02:06 — ИА Регнум. По данным параллельного подсчета голосов на выборах президента Украины Юлия Тимошенко выходит во второй тур, заявил в эфире ТСН в понедельник, 1 апреля, соратник Тимошенко Сергей Соболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По его словам, в штабе собирают копии протоколов, полученных от наблюдателей, и по данным обработки 67,5% протоколов Тимошенко опережает Петра Порошенко — 16% против 15%. По тем же данным, Владимир Зеленский набирает 28%.

По официальным данным ЦИК, к настоящему времени обработано 9,12% всех протоколов. Зеленский набирает 29,48% голосов, Порошенко — 16,96%, Тимошенко — 13,87%, что почти в точности соответствует данным экзит-поллов.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.