Киев, 1 апреля, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Жители Украины смогут расслабиться в ожидании итогов президентских выборов, употребляя травяные чаи. Об этом написала и.о. главы украинского минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Травяной чай

«Мы рекомендуем пить чай, в том числе на травах», — отметила Супрун и добавила, что после «столь напряженной недели» многие захотят отправиться в бар с друзьями и близкими.

И.о. главы минздрава посоветовала избирателям чаи на основе гибискуса, вербены, ромашки, мелиссы и других полезных растений.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По итогам обработки 4,6% протоколов лидирует Владимир Зеленский (28,78% голосов), далее идут Петр Порошенко (17,16%) и Юлия Тимошенко (14,79%).

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