Тунис, 1 апреля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом заявила на саммите Лиги арабских государств в Тунисе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Scarlight Голанские высоты

Она отметила, что Евросоюз выступает против решения американских властей о признании права Израиля на «сирийские Голанские высоты» и впредь также не признает израильскими эти территории, оккупированные в 1967 году.

Могерини добавила, что умышленно не замечать международные резолюции по Голанам — это не решение проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании плато Голанские высоты израильской территорией. Голаны были отбиты у Сирии в 1967 году во время Шестидневной войны, а в 1981 году — аннексированы Израилем.

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