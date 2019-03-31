Киев, 1 апреля, 2019, 00:55 — ИА Регнум. По данным после обработки 30,69% протоколов на участках за пределами Украины промежуточную победу в первом туре президентских выборов одерживает Петр Порошенко, сообщили в ЦИК Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

За Порошенко проголосовали 36,60% избирателей, за Владимира Зеленского — 29,80%. Остальные кандидаты за рубежом набрали менее 10%, в частности, Юлия Тимошенко — 4,49%.

Как сообщалось ранее, избирком напечатал лишь 450 тысяч бюллетеней для голосования за рубежом, хотя количество граждан страны, находящихся в других странах, по разным оценкам составляет от 7 до 10 миллионов человек.

В России, где находятся от 3 до 4 миллионов граждан Украины, избирательные участки не открылись вовсе.

Ранее в воскресенье украинские оппозиционеры уже обвинили избирательные комиссии в подготовке фальсификаций при голосовании на участках за рубежом, в частности, в Канаде.

В целом к настоящему времени избирательная комиссия обработала 3,59% всех протоколов. Зеленский набирает 28,61% голосов, Порошенко — 17,25%, Тимошенко — 14,99%.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.