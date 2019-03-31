Киев, 31 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. По данным после обработки 1,10% протоколов на выборах президента Украины Петр Порошенко вышел на второе место и опережает Юлию Тимошенко более чем на процент.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В настоящее время у Порошенко 17,57% голосов, у Тимошенко — 16,40%. Лидером является Владимир Зеленский с 26,99%. Посчитаны голоса 65 тысяч избирателей.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко конкурируют за попадание во второй тур — более ранние данные ЦИК выводили на второе место именно Тимошенко.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.