Москва, 31 марта, 2019, 23:50 — ИА Регнум. В ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством РФ. Об этом сообщил ИА REGNUM компетентный источник в правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Таким образом, вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы будет возложена на органы исполнительной власти в центре и регионах России.