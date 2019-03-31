Киев, 31 марта, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Украинские оппозиционно настроенные общественные и политические деятели отмечают, что действующий президент Украины Петр Порошенко побеждает на тех избирательных участках, которые расположены в тюрьмах и психбольницах.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР В психиатрической больнице

Соответствующие записи на своих страницах в Twitter сделали, в частности, экс-министр юстиции Елена Лукаш и украинский писатель Макс Бужанский.

Они обратили внимание читателей, что самые первые итоги подсчета голосов, в отличие от экзит-поллов, выводили именно Порошенко на первое место. Обычно первыми обрабатываются бюллетени с участков, расположенных в режимных учреждениях.

К настоящему моменту избирательная комиссия обработала 0,71% протоколов. Владимир Зеленский набирает 28,51% голосов, Петр Порошенко — 16,95%, Юлия Тимошенко — 16,89%, другие кандидаты — менее 10%.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.