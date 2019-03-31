Киев, 31 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Внефракционный депутат Украины Нестор Шуфрич обвинил штаб президента Петра Порошенко в подкупе данных украинских экзит-поллов. Соответствующее заявление Шуфрич сделал 31 марта в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя 9,8% поддержки у внефракционного кандидата Юрия Бойко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские гривны

«У меня есть информация, что экзит-полы проводило два посольства. У них несколько другие данные. Это все мы узнаем к утру. Я бы сегодня вопрос экзит-полов оставил в стороне. К сожалению, экзит-полы и показатели Порошенко, об этом говорят журналисты, об этом говорят в кулуарах Рады, были куплены до того уровня, до которого они хотят довести результат с учетом ранее купленных голосов», — рассказал Шуфрич.

По его словам, штаб Порошенко купил 2 млн голосов.

«Говорят, что Порошенко и его штаб купили в разные способы 2 млн. голосов. Может быть это и отразили экзит-поллы», — сказал Шуфрич.

При этом он допускает, что данные украинских экзит-полов «в первый раз в истории независимой Украины совпадут с реальным результатом выборов».

«А может будут какие-то другие результаты. Подождем… Точно, кого я сегодня могу поздравить — команду Владимира Зеленского, команду Зе, потому что они точно будут на первом месте. Это не вызывает сомнения. Будь у них 28 или 32%. Они выиграли первый тур президентских выборов. Имеют огромный шанс выиграть», — считает Шуфрич.

Он также заявил о планах «Оппозиционной платформы — За жизнь» побороться за первое место на парламентских выборах Украины.

«Мы — самодостаточная политическая сила, мы никому навязываться не будем. У нас есть амбиция и экзит-полы показали наш потенциал занять на парламентских выборах первое место. Мы будем за него бороться… Мы предложим альтернативную идеологию и будем ее защищать», — подытожил Шуфрич.

Напомним, 31 марта на пресс-конференции в Киеве глава фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина заявила, что во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Так она прокомментировала данные «Национального экзит-полла 2019», который провели фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют ряд уголовных производств в связи с использованием административного ресурса и подкупом избирателей на президентских выборах. По его словам, Блок Петра Порошенко использует «так называемые сетки» для скупки голосов. При этом людей подкупают за бюджетные деньги в рамках бюджетной программы «Забота».