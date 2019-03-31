Киев, 31 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Явка на выборах президента Украины 31 марта составила 63,92% от общего количества избирателей.

Gov.ua Выборы на Украине

Такие данные обнародовала ЦИК Украины по результатам обработки данных 103 из 198 избирательных округов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самая высокая активность избирателей в «украинской» части бывшей Луганской области — 69,99%, в Киеве — 68,58% и Днепропетровской области — 68,54%.

Самая низкая явка — в Закарпатье Украины (49,43%) и Черновицкой области (52,02%).

После утреннего рывка к вечеру «сдала» позиции подконтрольная Киеву часть бывшей Донецкой области — 59,34%.

ИА REGNUM напоминает, что на внеочередных выборах президента 2014 года явка избирателей составила чуть меньше 60%.