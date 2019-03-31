Калуга, 31 марта, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В Калуге после капитального ремонта многоэтажный жилой дом на улице Маршала Жукова, 40 остался без двух балконов на втором и пятом этажах здания. Об этом сообщил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калужской области Виталий Майков.

Onf.ru Строители забыли оборудовать балкон после капремонта

По его словам, оказалось, что подрядчики демонтировали конструкции и, не завершив работу, ушли с объекта. В дальнейшем в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по соблюдению сроков и качества выполнения работ контракт вообще был расторгнут.

Между тем, житель квартиры на пятом этаже дома, оставшийся без балкона, показал активистам ОНФ огромную переписку с надзорными и контролирующими органами регионального уровня. Обмен письмами продолжается с весны 2017 года, однако балкон за это время так и не появился. При этом «жалобщику» продолжали поступать квитанции за незавершённый капитальный ремонт.

«Помимо бытовых неудобств, отсутствие балкона — это довольно опасная ситуация для жизни и здоровья жителей квартиры. Представьте, вы открываете дверь в комнате и через шаг внизу — 12-метровая пропасть. Причем в таких условиях люди живут не две недели, и даже не два месяца, это продолжается уже годами! В данной ситуации, конечно, встает вопрос об эффективности работы городских властей по решению указанной проблемы», — считает Виталий Майков.

Представители Народного фронта отмечают, что отсутствие балконов — не единственная проблема в доме на данный момент. Например, незавершенными остались работы по замене отмостки. Активисты ОНФ рассчитывают, что после их обращения к калужским властям работы по капитальному ремонту здания наконец-то благополучно завершатся.