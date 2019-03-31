Киев, 31 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Выборы на одном из участков в Железнодорожном районе Львова закончились трагически для 89-летнего избирателя: он умер через несколько минут после голосования, когда уже направлялся домой, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мужчина пришёл на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка упал и умер. На месте уже семья, дети, скорая, полиция. Обстоятельства происшествия выясняются», — пояснила глава Железнодорожной районной администрации Ирина Джурик.

Это не единственный трагический случай. В Запорожье избирательница умерла, не дождавшись прихода членов комиссии. Об этом сообщил местный сайт «Zабор».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Нацполиция Львова, а также городская власть и наблюдатели заявили об отсутствии системных нарушений и значимых происшествий в ходе голосования в главном городе Галичины и области.