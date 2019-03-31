Бишкек, 31 марта, 2019, 21:12 — ИА Регнум. «Основное внимание в проектах уделяется повышению промышленного потенциала Киргизии. Это дает стране дополнительный шанс на развитие экономики и выходу из кризиса», — сказал киргизстанский политолог Марат Казакбаев, комментируя ИА REGNUM прошедшую встречу президентов России и Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Эксперт считает, что раньше, экономической сотрудничество Бишкека и Москвы строилось «на выделении грантов для поддержания бюджета и грантов и кредитов на реализацию проектов».

"Сейчас приоритетным направлением стало развитие промышленности и аграрного сектора. Это очень хорошо. Потому, что иностранные кредиты, кто бы их не выделял разбазариваются и проедаются. Часть из них подпитывала коррупционную систему, а экономика не получала от них никакой пользы. Теперь будет иначе», — утверждает политолог.

По его мнению, «новый этап отношений с Россией, который обозначили главы государств» ознаменовался приездом в Бишкек группы бизнесменов, которые смогли «напрямую заключить соглашения с киргизской стороной».

«Договоренности между «производственниками» означает, что Киргизия получила еще один шанс реанимировать промышленный сектор и искать инвестиции в реальный сектор экономики», — подчеркнул Казакбаев.

Тем не менее, собеседник уверен, что «почивать на лаврах нельзя».

«Подписание меморандумов — это только первый шаг. Сейчас дело за Бишкеком. Если чиновники снова упустят шанс и не наладят работу — меморандумы были и останутся на бумаге. Подписание большинства документов показывают готовность российской стороны работать с Киргизией по определенным проектам, но никак не гарантирует непременную их реализацию».

Отвечая на вопрос об участии России в судьбе «Кыргыз Темир Жолу» (Акционерное общество «Киргизские железные дороги — прим. ИА REGNUM ) эксперт ответил, что «это спорная инициатива».

«Никакой экономической выгоды для России от участия в этом проекте я не вижу. Железные дороги страны находятся в плачевном состоянии — нужны новые составы, локомотивы, железнодорожное полотно нуждается в больших вложениях и реабилитации. России нужно основательно вложиться, прежде чем эти инвестиции начнут приносить прибыль. Пойдет ли Москва на такой риск — большой вопрос. Сейчас КТЖ — скорее головная боль, чем проект для развития двустороннего сотрудничества», — резюмировал Марат Казакбаев.