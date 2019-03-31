Тампа, США, 31 марта, 2019, 21:10 — ИА Регнум. 31 марта, воскресенье: Кэм Эткинсон приблизился к новому клубному рекорду.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

Лидер «жакетов» по голам отличился дублем в ворота «Предаторз».

31 марта в рамках очередного матча регулярного чемпионата НХЛ форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон стал одной из главных звёзд встречи, забросив две шайбы в противостоянии с «Нэшвиллом». Американец повторил достижение Рика Нэша 15-летней давности по количеству голов за сезон. Встреча проводилась на домашнем стадионе «Предаторз» «Бриджстоун-Арена», принявшей у себя 17,5 тысяч зрителей.

29-летний уроженец американского городка Риверсайд забросил свою 40-ю шайбу в самом начале матча. Шайба пересекла ленточку ворот ровно на 50-й секунде периода, после изумительного броска Эткинсона. Панарин отметился голевой передачей, что помогло «Джекетс» открыть счёт в матче — 1:0. Следующий гол малогабаритного форварда с ростом всего лишь 173 сантиметра случился во второй половине второй 20-минутки. К этому времени Артемий Панарин успел отличиться уже тремя голевыми передачами и не отказал себе в удовольствии помочь американскому коллеге повторить клубный рекорд. Кэм Эткинсон успешно сыграл вблизи голкипера, принеся результативные баллы Мэтту Дюшейну и россиянину Артемию Панарину. Вторая шайба Кэма стала последней во всём матче, установив окончательный счёт встречи в пользу гостей со счетом — 5:2.

Благодаря своей 40-й и 41-й шайбе он повторил клубный рекорд «Коламбуса» по голам за сезон, ранее установленный Риком Нэшем в сезоне 2003−2004 годов. Тогда по итогу сезона Рик завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером лиги с 41 голом.

31 марта, воскресенье: Овечкин в 8-й раз за карьеру забросил 50 и более шайб за сезон.

Капитан «Вашингтона» в очередной раз убедил общественность в своём величии.

31 марта, благодаря своему дублю в ворота «Лайтнинг», Александр Овечкин стал центром внимания хоккейной общественности. Россиянин в 8-й раз за всю свою карьеру преодолел рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон и удостоился звания первой звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» в очередной раз противостоял «Лайтнинг» в рамках регулярного первенства лиги на стадионе «Амали-Арена» в Тампе. Несмотря на присутствие 19 тысяч болельщиков «Тампы» на стадионе, гости из столицы не постеснялись забросить шесть шайб в ворота Андрея Василевского, ставшего в своём роде антигероем встречи.

Две шайбы «Кэпиталз» из шести были записаны на имя капитана команды россиянина Александра Овечкина, ставшие для него 50-й и 51-й в сезоне. Первый гол «Великой восьмерки» имел место на 56-й минуте матча, когда интрига матча уже была разрушена благодаря сокрушительной мощи «вашингтонского» нападения. Ти Джей Оши выполнил неотразимую голевую передачу на Овечкина, который в касание отправил шайбу в сетку ворот «молний», установив на табло крупное преимущество своей команды — 5:2. Двумя минутами позднее Александр отличился снова, на этот раз в этом ему помог другой россиянин, Евгений Кузнецов. Шайба молниеносно преодолела десяток метров и вонзилась в сетку ворот Василевского — 6:2. Под занавес периода о себе напомнил Никита Кучеров, представляющий на льду «Лайтнинг», но его гол не спас хозяев от искромётного поражения — 6:3.

Напомним, что Александр Овечкин достиг отметки в 50 голов в 8-й раз за карьеру. Это третий результат в истории Национальной хоккейной лиги — больше таких сезонов было только у неповторимого Уэйна Гретцки и Майка Босси (по 9).

Также воспитанник школы московского «Динамо», которому на данный момент исполнилось 33 года и 194 дня отроду, стал третьим в списке самых возрастных игроков, забивавших 50 и более голов за сезон. Старше были только Джонни Бьюсик (1970/1971, 35 лет 308 дней) и Яромир Ягр (2005/2006, 34 года и 37 дней).