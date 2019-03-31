Москва, 31 марта, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, ранее решивший заняться политикой, утратил чувство юмора. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил актёр Михаил Пореченков, комментируя скандальное высказывание украинского политика.

Zimin.V.G Михаил Пореченков

«Я думаю, это вирус, — сказал Пореченков. — Как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор».

Российский актёр выразил мнение, что Зеленский в случае победы на выборах-2019 на Украине может «стать унылым президентом».

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал «идиотами» актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, записавших короткий видеоролик в его «поддержку».

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