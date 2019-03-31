Киев, 31 марта, 2019, 21:02 — ИА Регнум.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

Национальная полиция Киева не допустит блокировки или давления на Центральную избирательную комиссию со стороны отдельных политических сил. Об этом 31 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил член коллегии МВД, депутат от Блока Петра Порошенко Антон Геращенко.

«Никто никаких силовых провокаций не допустит. Что касается ситуации возле Центризбиркома, там действительно есть некоторые народные депутаты из некоторых политических сил. Но полиция полностью контролирует ситуацию. Центризбирком будет работать без давления, независимо. Никто не допустит никакие блокировки», — заверил Геращенко.

Кроме того, сегодня нацполиция усилила охрану здания ЦИК в Киеве после того, как под её стенами собрались молодые мужчины. Для этого под офис ЦИК перебросили нескольких автобусов с бойцами Национальной гвардии.В то же время представители партии «Батькивщина» установили на площади перед зданием Центризбиркома в Киеве две палатки с пластиковыми столами и стульями. Депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум рассказала, что в одной палатке размещается ее приемная, а во второй — приемная нардепа Алексея Рябчина.

«Сегодня Игорь Луценко подал заявку, в том числе от себя как народного депутата на мирное собрание под ЦИК на этой площади и на прием граждан народными депутатами. До этого уже была подана нашими общественными организациями заявка на этот именно день на этой площади», — сказала Шкрум.

По её словам, митинг организован с требованием к ЦИК правильного и честного подсчитывать голоса избирателей. Шкрум добавила, что в случае выявления фальсификаций сразу будет заходить в Центризбирком и подавать жалобы.

Как сообщалось, 31 марта глава фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина заявила, что во второй тур президентских выборов Украины выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Киеве, комментируя данные «Национального экзит-полла 2019», который провели фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.