Киев, 31 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter поблагодарил проголосовавших за него граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Порошенко отметил, что «украинцы во всем разобрались и научились отделять зерна от плевел».

Судя по данным экзит-поллов, у него есть возможность «продолжать борьбу за Украину во втором туре», написал Порошенко, добавив, что «Москва надеялась на свою победу уже сегодня».

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.