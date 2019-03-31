Киев, 31 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который согласно экзит-полам проходит во второй тур выборов, поблагодарил жителей страны за поддержку. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил политик в ходе выступления в своем штабе после оглашения результатов опросов.

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«Это только первый шаг к победе, — сказал Зеленский. — Я благодарю всех, кто голосовал не по приколу».

Напомним, во второй тур президентских выборов на Украине, согласно данным опубликованного социологической компанией «Социс» экзит-полла, выходят актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Согласно данным «Социса», Зеленского по итогам голосования поддержали более 29% избирателей, Порошенко — более 19% жителей страны.

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