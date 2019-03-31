Киев, 31 марта, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В Киеве и других городах Украины собираются «непонятные люди», которые планируют организовать беспорядки и сорвать выборы. Об этом 31 марта заявил в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Сегодня ключевое — не допустить сценария срыва выборов. К сожалению, некоторые штабы отдельных кандидатов просто работают на этот сценарий. Осознанно — не осознанно, другой вопрос. Вы знаете о непонятных людях, которые сегодня собираются под Центральной избирательной комиссией в центре Киева, в центре других городов Украины. Это попытка сорвать выборы, поставить под сомнение их легитимность и организовать беспорядки», — сказал Герасимов.

Он призвал Национальную полицию вмешаться в ситуацию и не допустить беспорядков в Киеве.

«Ключевой гарант подсчета голосов — обновленная ЦИК, в которой есть представители и власти, и оппозиции. Я имею в ввиду и «Самопомощь», и «Батькивщину», и другие фракции парламента, которые не являются коалицией… Уверен, что сегодня Национальная полиция сделает все от них зависящее, чтобы не допустить этих беспорядков в центре Киева и возле ЦИК, не допустить давления на ЦИК», — добавил Герасимов.

Напомним, 31 марта по состоянию на 14:00 недалеко от здания ЦИК в Киеве собрались около 50 неизвестных людей. При этом мужчины заявляют, что якобы вышли на прогулку.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на брифинге в Киеве секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая заявила, что ЦИК пока не ощущает никакого давления со стороны неизвестных людей, которые собрались под стенами ЦИК в Киеве.