Чебоксары, 31 марта, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Выборы на Украине не приведут к какому-то кардинальному изменению ситуации. Об этом ИА REGNUM заявил помощник депутата Госдумы РФ, лидер фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрани депутатов Дмитрий Евсеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Думаю, выборы на Украине не приведут к какому-то кардинальному изменению ситуации. Несмотря на то, что в бюллетене непривычное для России количество кандидатов, выбора у украинских избирателей фактически нет. Например, не зарегистрировали лидера КПУ Петра Симоненко. А за него могли проголосовать миллионы украинцев, которым надоел конфликт с нашей страной. Сейчас, по предварительным данным, лидирует шоумен Зеленский. Но вопрос даже не в его кандидатуре, а в персонах, которые стоят за его спиной. На мой взгляд, для украинско-российских отношений нет принципиальной разницы в том, кто победит во втором туре — Зеленский или Порошенко. Хотя есть небольшая надежда, что заявления Зеленского о необходимости мирных переговоров с Россией не окажутся обычным предвыборным пиаром», — отметил депутат.