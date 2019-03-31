Киев, 31 марта, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины организовала фальсификации и провокации в первом туре выборов президента Украины, заявили в штабе кандидата Юлии Тимошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

В штабе также сообщили о намерении провести параллельный подсчет голосов.

По предварительным итогом этого подсчета Тимошенко проходит во второй тур, занимая второе место с 21% голосов, заявили также в штабе кандидата.

По данным ряда экзит-поллов, Юлия Тимошенко не проходит во второй тур выборов — она набрала около 14% голосов и осталась на третьем месте.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.