Киев, 31 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Представители действующего президента Украины Петра Порошенко во Львове продолжают отстаивать тезис «Выборы — средство от вторжения России». В этот раз об этом в пресс-центре «Гал-инфо» заявила доверенное лицо Петра Порошенко София Федина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«От этих выборов зависит, вторгнется ли сюда Российская Федерация, или мы будем строить свою государственность», — отметила она.

Вслед за председателем Львовской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко» Юрием Грынивым София повторила и тезис о том, что большинство кандидатов в бюллетене — ставленники России.

«Это обычная российская практика использования механизмов демократического мира, чтобы уничтожить этот демократический мир», — считает она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель штаба Порошенко Юрий Грынив обратился к избирателям Львова и Львовской области с призывом максимально мобилизоваться и прийти на выборы, дав тем самым «отпор России». Состоянием на 15:00 явка в регионе была на уровне общеукраинской, данных по 20:00 ЦИК пока не публиковал.