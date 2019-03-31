Тегеран, 31 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Политика президента США Дональда Трампа по Ирану является «провальной». Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

«Глава Белого дома (Дональд Трамп) прибегает к пустым уловкам в попытке оправдать провал иранской политики», — отметил дипломат.

Зариф добавил, что жители Ирана «не склонят голову» перед давлением со стороны Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил журналистам, что США хотят, чтобы Иран вернулся за стол переговоров для решения проблем, которые якобы не мог решить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

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