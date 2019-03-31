Киев, 31 марта, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Согласно данным экзит-полла, опубликованного социологической компанией «Социс», во второй тур президентских выборов на Украине выходят актер Владимир Зеленский и действующий глава украинского государства Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты в президенты Украины

Согласно данным «Социса», Владимир Зеленский выиграл первый тур с 29,25% голосов избирателей, Порошенко на втором месте с 19,19% голосов.

Далее в рейтинге следуют Юлия Тимошенко — 13,75%, Юрий Бойко — 9,24%, Анатолий Гриценко — 7,91%, Игорь Смешко — 6,74% и Олег Ляшко — 4,63%.

Исследование проводилось в день выборов первого тура президентских выборов 31 марта 2019, на выходе из избирательных участков. Опрошено 15 тыс. 405 избирателей.

Исследованием было охвачено 430 избирательных участков во всех областях Украины (в т.ч. Киев), расположенных равномерно по всей территории страны; исследование не проводилось в Крыму и на «оккупированных» территориях Донецкой и Луганской областей.

ИА REGNUM отмечает, что компанию «Социс» контролируют люди, близкие к окружению Петра Порошенко, однако другие экзит-поллы показали аналогичные результаты.