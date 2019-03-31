Киев, 31 марта, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента Украины, которое проходило на оборудованном на станции «Академик Вернадский» специальном избирательном участке, завершилось в Антарктиде. Об этом, как передает УНИАН, сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

ravas51 Станция «Академик Вернадский»

Отмечается, что в голосовании, которое длилось всего один час, приняли участие 34 гражданина Украины (23 члена сезонного отряда ученых и 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции).

«Скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в ЦИК», — отметили в пресс-службе НАНЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине проходят выборы главы государства. На пост президента страны претендуют всего 39 кандидатов.

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