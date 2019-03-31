Киев, 31 марта, 2019, 20:05 — ИА Регнум. «В Кремле «сидят не идиоты», там начинают понимать, что проигрывают президентские выборы на Украине». Об этом 31 марта заявил в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции Блок Пера Порошенко Артур Герасимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Сегодня решается судьба Украины, потому что российскую агрессию никто не отменял. Сегодня идет противостояние Украины против Путина. Для нас главное, что выборы происходят без системных нарушений. Но мы также понимаем, что в Кремле также сидят не идиоты, они понимают, что начинают проигрывать выборы, потому что их лозунг «Никто кроме Порошенко» начинает не срабатывать», — сказал Герасимов.

По его словам, на Украине штабы пророссийских кандидатов начинают «непонятную активность».

«Уже есть штабы некоторых конкурентов, которые очень недовольны. Начинается непонятная активность… Нельзя этим украинским силам становиться псевдоукраинскими и работать на российский сценарий срыва выборов», — добавил Герасимов.

Он напомнил, что Кремль еще до завершения украинских выборов заявил об их непризнании.

«Россияне еще задолго до выборов включили сценарий непризнания украинских выборов. Вы знаете о законопроекте, который собирается принять Государственная дума. Еще выборы не прошли, а они уже зарегистрировали законопроект о непризнании украинских выборов. Это четко говорит об их подходе и их понимании ситуации в Украине», — подчеркнул Герасимов.

Напомним, 26 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его политическая сила внесла в Госдуму проект закона о непризнании украинских президентских выборов. По его словам, «подсчет голосов будет вестись под контролем СБУ». По мнению политика, в таких условиях можно сфальсифицировать итоги голосования и «объявить тот результат, который выгоден Порошенко».