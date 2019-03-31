Партия Тимошенко: В сёлах Львовской области начала резко расти явка
Киев, 31 марта, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Депутат Львовского областного совета от партии «Батькивщина» Ярослав Качмарик заявил о своих подозрениях относительно фальсификации голосования во Львовской области.
«Мы хорошо знаем, что в сёлах люди уже после шести вечера никуда не идут», — заявил он в эфире видеомарафона в Львовском пресс-клубе.
Между тем, по его данным (видимо, от наблюдателей партии в области), явка в сельских районах Львовской области вечером начала резко расти. Хотя в течение дня показатели активности сельских избирателей были существенно ниже, чем в городах.
Впрочем, предметно говорить пока не о чем: свежих данных о явке во Львовской области сейчас нет.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в МВД Украины заявили, что нарушения, имевшие место в ходе президентских выборов сегодня, 31 марта, не являются системными и не повлияют на итоговые результаты голосования.