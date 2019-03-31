Санкт-Петербург, 31 марта, 2019, 20:04 — ИА Регнум. В военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге будут участвовать порядка 100 единиц военной техники. Тренировки парадных расчетов пеших колонн и механизированной колонны, которым предстоит пройти 9 мая по Дворцовой площади, уже начались на военных аэродромах в Ленинградской области, сообщили 31 марта в Западном военном округе (ЗВО).

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б3 на параде в Петербурге, 9 мая 2018 года

В составе колесной техники на парад в День Победы выйдут бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К» и «Тигр», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие образцы.

Военная техника на гусеничном ходу будет будет представлена модернизированными танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-3, самоходными артиллерийскими установками «Мста-С».

По сложившейся традиции, во главе механизированной колонны будет идти лучший советский танк времен войны Т-34−85.

Гусеничная техника будет оснащена асфальтоходными башмаками и лентами с резиновым ходом, которые обезопасят городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади, отметили в пресс-службе ЗВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы 9 мая 2018 года в параде участвовали около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, курсантов вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ. В составе механизированной колонны в прошлом году было более 90 образцов военной техники. В парадном строе авиации было задействовано свыше 40 самолетов и вертолетов.