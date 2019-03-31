Киев, 31 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Экс-глава ЦИК Украины Михаил Охендовский признает, что сегодня на заработках за границей находится от 6 до 10 млн украинцев. При этом Киев направляет на нужды иностранных избирательных участков менее 450 тыс. бюллетеней. Соответствующее заявление Охендовский сделал 31 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

Gov.ua Выборы на Украине

«Источник формирования списков избирателей для иностранных избирательных участков — данные консульского учета министерства иностранных дел. Более 400 тыс. украинцев официально находятся на консульском учете. Среди них есть и люди, которые выехали еще в 90-е годы и стали на консульский учет. Консульский учет у нас автоматически не обновляется. Нужно только инициативное действие гражданина, чтобы там что-то поменять. В списках те, кто на консульском учете», — сказал Охендовский.

Он напомнил, что украинские «заробитчане» не становятся на консульский учет и не меняют место регистрации для участия в выборах.

«Второе — те, кто временно выезжает туда на заработки, в списки избирателей не попадают, поскольку они не становятся на консульский учет. Третье — те, кто выезжает на заработки не исчезают из списков избирателей в Украине, поскольку тут они не снимаются с регистрации. Возникает ситуация, когда у нас есть основания говорить о миллионах украинцев за границей, которые одновременно остаются в списках избирателей. Явка считается исходя из количества избирателей, включенных в списки тут, в Украине», — пояснил Охендовский.

Он также пояснил, что на иностранном избирательном округе традиционно наблюдается низкая явка избирателей.

«435−470 тыс. в списках, которые за границей. Дай Бог, чтобы сегодня проголосовало 40−50 тыс. Явка более 15% на иностранных участках традиционно считается нормальной явкой. Как правило за границей голосование для украинцев, которые включены в списки, неудобно, поскольку избирательные участки не располагаются вблизи их реального места проживания. В США пять или шесть избирательных участков и несколько десятков тысяч украинцев на консульском учете. Удобно пролететь 2−3 тыс км, чтобы проголосовать? Нет не удобно», — подытожил Охендовский.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15.00 на Украине явка избирателей составила 45,1%. По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Украины Натальи Бернацкой, самая высокая явка наблюдается в Запорожской области.

«Относительно явки. По состояния на 15.00 мы уже получили обновлённые данные со 195 окружных избирательных комиссий, из 199. Она составляет 45,1%. По явке в лидерах остаются Запорожская область (49,1% проголосовано). В аутсайдерах у нас пока Закарпатская область, где явка ориентировочно 30%. Мы надеемся, что к восьми часам эта цифра вырастит по всей территории Украины… Явку оцениваем позитивно. Надеемся она будет расти в связи с тем, что произошел переход на летнее время и граждане, возможно, сегодня немного позднее проснулись», — сказала Бернацкая.