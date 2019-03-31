Киев, 31 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами. Об этом, как передает портал LIGA.net, сообщил член штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, народный депутат Сергей Алексеев на брифинге.

iKLICK Ручка

По его словам, члены комиссии якобы давали «специальную ручку» избирателям при росписи.

«В Киеве на округе №216 подписи лиц в списках избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами, — отметил Алексеев. — Это участок №800 417».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины стартовали утром в воскресенье, 31 марта 2019 г. Всего 39 кандидатов претендуют на высший руководящий пост страны.

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