Вашингтон, 31 марта, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая поддерживает «режим» Николаса Мадуро в Венесуэле, может заплатить за это «высокую цену». Об этом сообщил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

По его словам, официальный Вашингтон, у которого есть масса возможностей «повлиять» на Москву, в ближайшее время примет решение по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, широкий резонанс в США ранее вызвало прибытие небольшого количества военнослужащих РФ в Венесуэлу по договору о военно-техническом сотрудничестве между странами. В связи с этим глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео призвали РФ «убираться» из Венесуэлы.

Читайте также: МИД РФ опроверг слухи о создании военной базы в Венесуэле

А также: В США заявили о возможности новых антироссийских санкций из-за Венесуэлы