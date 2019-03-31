Киев, 31 марта, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В списках избирателей на выборах президента Украины присутствует значительное количество «мертвых душ», заявил советник штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».

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Это может быть использовано для искажения результатов голосования в первом туре, считает Разумков.

Также он заявил о подвозе избирателей на участки и о присутствии рядом с ними так называемых «контролеров», которые, как предполагается, следят, чтобы материально заинтересованные избиратели проголосовали в пользу оговоренного кандидата.

Разумков отметил, что если реальная явка на выборы составит 75%, это значительно снизит пространство для манипуляций.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39.